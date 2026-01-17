ترامب دعا إردوغان الى الانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا نظيره رجب طيب إردوغان الى الانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة.



وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور على منصة إكس: "في 16 كانون الثاني، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بصفته مؤسس مجلس السلام، دعوة لرئيسنا رجب طيب إردوغان ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام".