القوات الكردية تفرض حظر تجول في محافظة الرقة مع تقدم القوات الحكومية السورية

أعلنت القوات الكردية فرض حظر تجوّل في محافظة الرقة في شمال سوريا، على وقع معارك تخوضها مع الجيش السوري الذي يتقدم في المنطقة.



ونشرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا تعميما قالت فيه "يفرض حظر تجوال كلي في مقاطعة الرقة من تاريخ صدور التعميم وحتى إشعار آخر".



في المقابل، نشرت وزارة الدفاع السورية خريطة تحدد مواقع داخل المحافظة، ودعت المدنيين للابتعاد عنها، مهددة بضربها "بشكل دقيق".