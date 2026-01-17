الجيش السوري يعلن بدء الدخول الى مدينة الطبقة على حساب القوات الكردية

أعلن الجيش السوري بدء الدخول الى مدينة الطبقة الاستراتيجية الواقعة على نهر الفرات في محافظة الرقة بشمال البلاد، وحيث كانت تنتشر قوات كردية.



وقال الجيش في بيان إن قواته "بدأت دخول مدينة الطبقة من عدة محاور بالتوازي مع تطويق" مقاتلي حزب العمال الكردستاني "داخل مطار الطبقة العسكري".