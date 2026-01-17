إسرائيل تعترض على تركيبة مجلس السلام لغزة بعدما أعلنها ترامب

أعلنت إسرائيل اعتراضها على تركيبة مجلس السلام لقطاع غزة والتي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، علما انها تضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومسؤولا قطريا.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "الإعلان عن تركيبة اللجنة التسييرية لغزة التي تندرج تحت مجلس السلام (الذي أنشأه ترامب ويرأسه بنفسه)، لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها".



وأضاف: "أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الخارجية بالاتصال بوزير الخارجية الأميركي" ماركو روبيو لبحث تحفظات إسرائيل.