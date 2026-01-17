رئيس الوزراء السويدي لفرانس برس ردا على ترامب: لن نخضع للترهيب

أكد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسن، أنّ بلاده "لن تخضع للترهيب"، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها السويد، "إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".



وقال أولف كريسترسن في رسالة لوكالة فرانس برس: "لن نخضع للترهيب. وحدهما الدنمارك وغرينلاند تقرّران بشأن القضايا التي تخصّهما. سأدافع دائما عن بلادي وعن جيراننا الحلفاء".



وأضاف: "تُجري السويد حاليا محادثات مكثفة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والنروج والمملكة المتحدة، من أجل التوصل إلى رد مشترك".