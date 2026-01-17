السلطات الإيرانية تعلن إعادة فتح المدارس المغلقة منذ أسبوع

قررت السلطات الايرانية إعادة فتح المدارس في طهران ومدن أخرى الأحد، بعدما أُغلقت منذ العاشر من كانون الثاني على وقع موجة الاحتجاجات في البلاد، وفق ما أوردت وكالة إسنا الايرانية للانباء.



وأوضحت الوكالة أن الامتحانات التي كانت مقررة في الجامعات الإيرانية الرئيسية وأرجئت أيضا بسبب التظاهرات، ستجرى كذلك اعتبارا من 24 كانون الثاني.

