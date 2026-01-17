الاتحاد الأوروبي يحذّر من "دوامة خطيرة" بعد تهديد ترامب برسوم جديدة

حذر الاتحاد الأوروبي من "دوامة خطيرة"، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية "إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند".



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك، إنّ "فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة".



وأكدا أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع على سيادتها".