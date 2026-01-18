قوات سوريا الديموقراطية تنسحب من حقل العمر النفطي الأكبر في سوريا

انسحبت قوات سوريا الديموقراطية الأحد من حقل العمر، أكبر حقول النفط في سوريا، الواقع في شرق محافظة دير الزور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انسحبت قوات سوريا الديموقراطية فجر الأحد من كامل مناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي، بما يشمل حقلي العمر والتنك"، في وقت دعت محافظة دير الزور "المواطنين الى الحفاظ على الممتلكات العامة كالمستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية".