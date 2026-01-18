الأخبار
قوات سوريا الديموقراطية تنسحب من حقل العمر النفطي الأكبر في سوريا
أخبار دولية
2026-01-18 | 02:57
مشاهدات عالية
min
قوات سوريا الديموقراطية تنسحب من حقل العمر النفطي الأكبر في سوريا
انسحبت قوات سوريا الديموقراطية الأحد من حقل العمر، أكبر حقول النفط في سوريا، الواقع في شرق محافظة دير الزور، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انسحبت قوات سوريا الديموقراطية فجر الأحد من كامل مناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي، بما يشمل حقلي العمر والتنك"، في وقت دعت محافظة دير الزور "المواطنين الى الحفاظ على الممتلكات العامة كالمستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية".
أخبار دولية
سوريا
الديموقراطية
تنسحب
العمر
النفطي
الأكبر
سوريا
التالي
الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام
زعيم حزب العمال الكردستاني يعتبر معارك سوريا "محاولة تخريب" لعملية السلام في تركيا
السابق
آخر الأخبار
01:05
رويترز: القوات السورية سيطرت على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بالشرق
آخر الأخبار
01:05
رويترز: القوات السورية سيطرت على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بالشرق
0
أخبار دولية
2026-01-08
قائد قوات سوريا الديموقراطية: استمرار القتال في حلب "يقوّض فرص" التفاهم مع الحكومة
أخبار دولية
2026-01-08
قائد قوات سوريا الديموقراطية: استمرار القتال في حلب "يقوّض فرص" التفاهم مع الحكومة
0
أخبار دولية
2025-12-30
أوجلان يدعو تركيا إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية ودمشق
أخبار دولية
2025-12-30
أوجلان يدعو تركيا إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية ودمشق
0
أخبار دولية
2025-12-25
قائد قوات سوريا الديموقراطية يؤكد رغبته في إنجاح الاتفاق مع دمشق
أخبار دولية
2025-12-25
قائد قوات سوريا الديموقراطية يؤكد رغبته في إنجاح الاتفاق مع دمشق
0
أخبار دولية
05:08
العثور على حطام طائرة مفقودة في شرق إندونيسيا ولا أثر لركابها
أخبار دولية
05:08
العثور على حطام طائرة مفقودة في شرق إندونيسيا ولا أثر لركابها
0
أخبار دولية
04:16
الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام
أخبار دولية
04:16
الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام
0
أخبار دولية
02:53
زعيم حزب العمال الكردستاني يعتبر معارك سوريا "محاولة تخريب" لعملية السلام في تركيا
أخبار دولية
02:53
زعيم حزب العمال الكردستاني يعتبر معارك سوريا "محاولة تخريب" لعملية السلام في تركيا
0
أخبار دولية
00:51
تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات
أخبار دولية
00:51
تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات
0
صحة وتغذية
10:50
أمل جديد لملايين المصابين بالصلع… مكوّن طبيعي يعزّز نمو الشعر
صحة وتغذية
10:50
أمل جديد لملايين المصابين بالصلع… مكوّن طبيعي يعزّز نمو الشعر
0
منوعات
2026-01-06
تسلسل زمني قديم في الكتاب المقدس يكشف عن الجدول الزمني لليوم الأخير للبشرية... إليكم التفاصيل!
منوعات
2026-01-06
تسلسل زمني قديم في الكتاب المقدس يكشف عن الجدول الزمني لليوم الأخير للبشرية... إليكم التفاصيل!
0
أمن وقضاء
2025-10-28
قوى الأمن: توقيف مدبّرة منزل سرقت منه حوالي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط
أمن وقضاء
2025-10-28
قوى الأمن: توقيف مدبّرة منزل سرقت منه حوالي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط
0
خبر عاجل
2026-01-17
لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر
خبر عاجل
2026-01-17
لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر
0
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
13:37
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم
1
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
02:49
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
2
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
أمن وقضاء
04:19
استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي
3
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
أخبار لبنان
10:07
قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات
4
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
أخبار لبنان
11:32
وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية
5
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
آخر الأخبار
13:47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران
6
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
خبر عاجل
07:53
الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني
7
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
أخبار لبنان
11:17
نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها
8
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
آخر الأخبار
05:43
وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب
