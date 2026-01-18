الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، أن الملك عبدالله الثاني تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام، وانه يجري حاليا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية، وفق وكالة "بترا".



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن المملكة تثمن الدور القيادي للرئيس ترامب في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.