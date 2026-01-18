الأخبار
العثور على حطام طائرة مفقودة في شرق إندونيسيا ولا أثر لركابها
أخبار دولية
2026-01-18 | 05:08
العثور على حطام طائرة مفقودة في شرق إندونيسيا ولا أثر لركابها
أعلنت فرق الإنقاذ الإندونيسية الأحد أنها عثرت على حطام طائرة صغيرة غداة فقدان الاتصال بها في شرق البلاد، من دون ظهور أي أثر للركاب العشرة الذين كانوا على متنها.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت بعد ظهر السبت فقدان الاتصال بهذه الطائرة التابعة لشركة "إندونيسيا إير ترانسبورت"، والتي أقلعت من يوجياكارتا متجهة إلى ماكاسار.
وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في ماكاسار محمد عارف أنور خلال مؤتمر صحافي إن الفرق حدّدت ما يبدو أنه "هيكل الطائرة، والجزء الخلفي، ونوافذها".
وأضاف أن وحدة إنقاذ تم إرسالها جوا أيضا في محاولة للعثور على الركاب.
وكانت الطائرة تقل ثلاثة موظفين من وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في مهمة لمراقبة الموارد في المنطقة، إضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم. ويشارك في عمليات البحث أكثر من ألف شخص.
وأوضح محمد عارف أنور أن الطائرة تحطمت على جبل بولوساراونغ داخل متنزه بانتمورونغ-بولوساراونغ الوطني، القريب من المدينة.
من جهته، قال بانغون ناووو، وهو مسؤول عسكري محلي، للصحافيين إن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب التضاريس الوعرة والضباب.
أخبار دولية
طائرة
مفقودة
إندونيسيا
لركابها
