مصادر الاليزيه: ماكرون تحرك لتنسيق الرد الأوروبي على التهديدات الجمركية

أفادت مصادر قصر الإليزيه بأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحرّك لتنسيق ردّ أوروبي على التهديدات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشارت إلى أنّ ماكرون سيكون على تواصل طوال اليوم مع نظرائه الأوروبيين، مطالبًا باسم فرنسا بتفعيل أداة مكافحة الإكراه التجاري.

واعتبرت المصادر أنّ المقاربة الأميركية تطرح تساؤلات جدّية حول صلاحية اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الصيف الماضي.