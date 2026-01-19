مسؤول بالحكومة اليمنية: الإمارات تدير سجونا سرية في حضرموت

أعلن مسؤول كبير في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية انه تم اكتشاف "سجون سرية" تديرها الإمارات في محافظة حضرموت شرق اليمن.



وأوضح المسؤول، في خطاب بثه التلفزيون، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، الفصيل الانفصالي الرئيسي في اليمن، "لتحقيق العدالة للضحايا".



ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية الإماراتية أو المجلس الانتقالي الجنوبي.