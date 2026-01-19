سبعة قتلى على الأقل في تفجير استهدف فندقا في كابول



أسفر انفجار وقع الإثنين في وسط كابول عن مقتل سبعة أشخاص على الأقلّ وإصابة أكثر من عشرة، بحسب ما أفادت منظمة إيطالية غير حكومية تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية.



وشاهد مراسل وكالة فرانس برس عناصر الإسعاف في مكان الحادثة بعد الانفجار الذي دوّى في شارع ينتشر فيه بائعو ورود في منطقة شهرنو.



وجاء في بيان صادر عن منظمة "إميرجنسي" (EMERGENCY) أن "عشرين شخصا نقلوا إلى المركز الجراحي في كابول بإدارة إميرجنسي بعد انفجار وقع بعد الظهر في منطقة شهرنو بالقرب من المستشفى، بينهم سبعة أشخاص وصلوا متوفين إلى المستشفى".



ومن بين المصابين الثلاثة عشر، "أربع نساء وطفل"، على ما قال المدير القطري للمنظمة ديجان بانيك في بيان.



وأفاد صاحب متجر للورود طلب عدم الكشف عن هويّته لدواعٍ أمنية بأن الانفجار وقع حوالى الساعة 3,30 عصرا (11,00 بتوقيت غرينتش) في الطرف الآخر من الشارع.



واشار الى سماع "دويّ قويّ"، مضيفا "خفنا جميعا على حياتنا. ورأيت خمسة جرحى على الأقلّ".



وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن "انفجارا وقع في فندق بشارع غلفاروشي في شهرنو بالدائرة الرابعة من العاصمة كابول، ما أسفر عن سقوط ضحايا"، من دون تحديد سبب الانفجار.



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني لوكالة فرانس برس سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار.