ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"

يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهمة "تعزيز الاستقرار" في العالم، أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقدا"، وفق "ميثاق" حصلت عليه وكالة فرانس برس.وأُنشئ المجلس في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنّ ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني بشكل صريح، بل يكلّفه هدفا أوسع يتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.وجاء في مقدمة هذا الميثاق الذي أُرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة في المجلس إن "مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".وينتقد الميثاق المؤلف من ثماني صفحات "المقاربات والمؤسسات التي فشلت مرارا"، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، ويدعو إلى التحلّي بـ"الشجاعة" من أجل "الانفصال عنها".كما يؤكد "الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفعالية".لطالما كان دونالد ترامب من أشد منتقدي الأمم المتحدة. وقد شنّ هجوما على المنظمة، واصفا إياها بأنها "بعيدة جدا عن تحقيق كامل إمكاناتها"، خلال اجتماع الجمعية العامة الأخير في نيويورك في أيلول.في 7 كانون الثاني، وقّع أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية "لم تعد تخدم المصالح الأميركية"، بحسب البيت الأبيض. ويرتبط نحو 30 منظمة من التي استهدفتها واشنطن بالأمم المتحدة.وعلى غرار ما أقدم عليه خلال ولايته الأولى، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اللتين عاودت الولايات المتحدة الانضمام إليهما في عهد جو بايدن.وانسحب كذلك من منظمة الصحة العالمية، فيما خفضت إدارته بشكل كبير المساعدات الخارجية الأميركية، وقلّصت ميزانيات منظمات كثيرة بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.