سوريا تعلن حظر تجول في الشدادي بعد فرار سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الجيش السوري أعلن فرض حظر تجول كاملا في محيط مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، وذلك بعد فرار سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية من سجن المدينة.



وأضافت الوكالة أن الجيش سيمشط المدينة بحثا عن المسلحين الذين فروا من السجن في خلال اشتباكات بين القوات السورية الحكومية وقوات يقودها الأكراد.