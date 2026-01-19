الأخبار
ملك المغرب يوافق على الانضمام إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب

أخبار دولية
2026-01-19 | 15:36
مشاهدات عالية
ملك المغرب يوافق على الانضمام إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب
ملك المغرب يوافق على الانضمام إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب

قبل العاهل المغربي محمد السادس دعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" ك"عضو مؤسس"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية الإثنين.
     
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن ملك المغرب "أشاد بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب للنهوض بالسلام، وأعلن الرد بالإيجاب على الدعوة"، مضيفة أن "المملكة المغربية ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام".
     
واضافت أن هذه المبادرة "تهدف إلى دعم جهود السلام واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات على الصعيد العالمي".
     
أُنشئ مجلس السلام في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنّ ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني بشكل صريح، بل يكلّفه هدفا أوسع يتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
     
ويتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في المجلس أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقدا"، وفق "ميثاق" حصلت عليه وكالة فرانس برس الاثنين.
     
وأعلنت دول عدة وقادة تلقيهم دعوات للانضمام إلى "مجلس السلام"، من دون التطرق إلى نيتهم قبول الدعوة أو رفضها.

أخبار دولية

المغرب

يوافق

الانضمام

"مجلس

السلام"

برئاسة

ترامب

الشرع وترامب يؤكدان في اتصال ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد
LBCI السابق

LBCI
أخبار دولية
11:06

كندا "لن تدفع" لترامب لقاء الانضمام الى "مجلس السلام"

LBCI
خبر عاجل
14:04

المغرب يقبل دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام لغزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

ملك المغرب: دعم الأمم المتحدة للخطة المغربية للصحراء الغربية "تحوّل تاريخي"

LBCI
أخبار دولية
10:53

مصدران لرويترز: إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار دولية
15:34

الشرع وترامب يؤكدان في اتصال ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد

LBCI
أخبار دولية
15:31

فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
خبر عاجل
2025-12-12

وزيرة التربية ريما كرامي لـ #جدل: إجراء إمتحانات الشهادة المتوسطة ما زال قيد البحث فالطلاب يعلمون ما هو المُتوجب عليهم ونحن سنستشير المتخصصين لنرى مدى جهوزية قيام هذه الامتحانات وما هو البديل في حال عدم قيامها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-10

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
اقتصاد
2025-10-14

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
13:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:28

مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟

LBCI
حال الطقس
02:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
02:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
أمن وقضاء
08:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

