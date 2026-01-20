فرار نحو 1500 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية من سجن الشدادي في سوريا

ذكر موقع رووداو الكردي نقلا عن فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن نحو 1500 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فرّوا من سجن الشدادي في سوريا.



وقال الجيش السوري في وقت سابق إن عددا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية فرّوا من سجن كان خاضعا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الشدادي شرق البلاد، متهما القوات الكردية بإطلاقهم. ولم يذكر الجيش عدد الفارّين.