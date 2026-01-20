الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام

أخبار دولية
2026-01-20 | 00:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليكون عضوا في مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد تلقى بوتين دعوة".

أخبار دولية

ترامب

بوتين

مجلس السلام

LBCI التالي
ترامب يرى أن القادة الأوروبيين لن "يتصدّوا بشدة" لمحاولته شراء غرينلاند
فرار نحو 1500 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية من سجن الشدادي في سوريا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:22

الكرملين: الموفد الروسي كيريل دميترييف سيلتقي مسؤولين من الوفد الأميركي في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس السويسري وسيبحث الجهود الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
05:21

سلام التقى فليتشر... بحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية لضمان استمرارية المساعدات الإنسانية

LBCI
أخبار دولية
05:20

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران

LBCI
آخر الأخبار
05:17

وزير الدفاع اليوناني: سنتعاون مع إسرائيل بشأن الأمن الإلكتروني والمنظومات المضادة للمسيرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:20

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران

LBCI
أخبار دولية
04:43

رئاسة الوزراء البريطانية ردا على ترامب: الاتفاق حول تشاغوس "يضمن عمليات القاعدة الأميركية البريطانية"

LBCI
أخبار دولية
04:42

مقتل 20 شخصا في حرائق تشيلي... وتجدد النيران يعقّد مهمة عناصر الإنقاذ

LBCI
أخبار دولية
04:09

الأونروا تقول إنها تواجه "هجوما غير مسبوق" مع تنفيذ إسرائيل عمليات هدم داخل مقرها في القدس الشرقية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:42

مقتل 20 شخصا في حرائق تشيلي... وتجدد النيران يعقّد مهمة عناصر الإنقاذ

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 20-1-2026

LBCI
آخر الأخبار
03:25

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الاشتباكات في شرق وشمال شرقي سوريا أجبرت آلاف الأسر على الفرار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
13:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أمن وقضاء
08:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More