ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبحث مسألة ضم غرينلاند خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الدنمرك لا تستطيع حماية الجزيرة.



وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا في وقت متأخر أمس الاثنين: "يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم ذلك. لا تستطيع الدنمرك حمايتها. إنهم أناس رائعون... أنا أعرف القادة، وهم أناس طيبون جدا، لكنهم لا يذهبون إلى هناك".