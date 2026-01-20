روسيا تقصف كييف بطائرات مسيرة وصواريخ وتقطع إمدادات الطاقة والمياه

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن قوات روسية شنت هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر اليوم، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.



وذكر كليتشكو على تطبيق تيليغرام، أن هجوما على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه. وكشف أن الهجوم ألحق أضرارا بأحد المباني وأدى إلى إصابة شخص واحد.