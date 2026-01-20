بريطانيا تطلق مشاورات بشأن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

أطلقت بريطانيا مشاورات بشأن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك احتمال فرض حظر على الأطفال دون سن معينة إلى جانب تشديد الإرشادات الموجهة للمدارس بشأن الهواتف المحمولة.وأوضحت الحكومة البريطانية أنها ستدرس نماذج من أنحاء العالم بشأن مجموعة من المقترحات المطروحة، بما في ذلك بحث ما إذا كان حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال سيكون فعالا وما أفضل السبل لضمان تنفيذه بنجاح في حالة تطبيقه.