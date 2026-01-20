ترامب ينشر رسائل من ماكرون تقترح اجتماعا لمجموعة السبع بعد منتدى دافوس

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" صورا لمقتطفات من رسائل بعثها لها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تظهر اقتراحا من فرنسا لعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر يوم الخميس بعد منتدى دافوس.



وبحسب صور المقتطفات المنشورة، دعا ماكرون أيضا ترامب إلى تناول العشاء في باريس يوم الخميس.



ولم يتضمن المنشور ردا من ترامب على المقترح، وليس معروفا إذا كان أرسل ردا.