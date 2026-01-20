ترامب: وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس بشأن غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سينظم اجتماعا بشأن غرينلاند مع "مختلف الأطراف" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في سويسرا"، مضيفا: "غرينلاد ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء".



كما أعلن ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بشأن غرينلاند.