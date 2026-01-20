فرنسا: اطلعنا على تصريحات ترامب بشأن الشمبانيا ونرفض التهديد بالرسوم الجمركية

وصف مقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات لوكالة فرانس برس تهديدات نظيره الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية بأنها "غير مقبولة" و"غير فعّالة".



وقال المقربون من ماكرون: "كما أكدنا مرارا، فإن التهديدات بفرض رسوم جمركية للتأثير على سياستنا الخارجية غير مقبولة وغير فعّالة".