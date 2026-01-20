الصين تؤكد تلقيها دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

أعلنت الصين أنها تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام"، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعمل على حل النزاعات في العالم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحافي: "تلقى الجانب الصيني دعوة من الجانب الأميركي"، من غير أن يوضح ما إذا كانت بكين ستقبل الدعوة أم سترفضها.