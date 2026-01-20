رئيس وزراء أرمينيا تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قوله إنه تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.