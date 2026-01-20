المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "انهارت تماما"

أكد ممثل الإدارة الذاتية الكردية في العاصمة السورية عبد الكريم عمر لوكالة فرانس برس ان المفاوضات مع دمشق "انهارت تماما"، غداة اجتماع عقده الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بعيد اعلان اتفاق تضمن وقفا لإطلاق النار.



وأوضح عمر أن المفاوضات التي عقدها الرجلان في دمشق الاثنين بشأن آلية تنفيذ الاتفاق "انهارت تماما"، معتبرا أن مطلب السلطات الوحيد هو "الاستسلام غير المشروط" للقوات الكردية.

