الأونروا تقول إنها تواجه "هجوما غير مسبوق" مع تنفيذ إسرائيل عمليات هدم داخل مقرها في القدس الشرقية

دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما وصفته بأنه "هجوم غير مسبوق" ضدها، وذلك مع بدء جرافات إسرائيلية هدم منشآت داخل مقرها في القدس الشرقية المحتلة.



وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فولر لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت" مجمع الوكالة الأممية بُعيد السابعة صباحا (05,00 ت غ)، وشرعت الجرافات في هدم المنشآت.



وأضاف: "هذا هجوم غير مسبوق على الأونروا ومقارها، ويشكل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وللامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة".