زيلينسكي يؤكد تلقيه دعوة لعضوية "مجلس السلام" لكنه يستبعد الانضمام إلى جانب بوتين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تلقت دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي يعمل على إنشائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه استبعد انضمام بلاده للمجلس في حال مشاركة روسيا.



وقال زيلينسكي ردا على أسئلة الصحافيين: "لقد تلقينا الدعوة، ويعمل دبلوماسيونا على الأمر"، مضيفا: "لكن من الصعب جدا عليّ أن أتصور كيف يمكننا أن نكون مع روسيا في مجلس واحد من أي نوع كان".