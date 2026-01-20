مصادر سورية لرويترز: التحالف الذي تقوده واشنطن يتفاوض على تسليم مخيم الهول

كشفت ثلاثة مصادر سورية مطلعة لرويترز أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يجري مفاوضات لتسليم مخيم الهول، حيث يتم احتجاز مدنيين مرتبطين بالتنظيم، إلى السلطات السورية.



وقال أحد المصادر، وهو مسؤول سوري، إن المحادثات تركز على انتقال سلس للسيطرة من قوات الأمن الكردية التي كانت تسيطر على المخيم، وذلك لتجنب أي مخاطر أمنية أو فرار للمحتجزين.