التلفزيون السعودي: الملك سلمان يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

ذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن الملك سلمان ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء، وذلك بعد أيام من مغادرته المستشفى حيث كان يخضع لفحوصات طبية.



