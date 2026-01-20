وكالة الطاقة الذرية: محطة تشرنوبل فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية اليوم

الأخبار
أخبار دولية
2026-01-20 | 08:02
مشاهدات عالية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة "إكس"، أن محطة تشرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا، التي شهدت أسوأ كارثة نووية مدنية في العالم، فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية في أعقاب نشاط عسكري واسع النطاق صباح اليوم الثلاثاء.
وذكرت أن عددًا من المحطات الفرعية الكهربائية الأوكرانية اللازمة للسلامة النووية قد تضررت من النشاط العسكري.
وشنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا فجر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات التدفئة عن آلاف المباني السكنية في كييف وسط طقس متجمد، وفقًا لما أفاد به مسؤولون أوكرانيون.
