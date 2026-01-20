الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا

أعلنت الحركات والأحزاب الكردية في تركيا تضامنها مع "إخوتها" في سوريا في مواجهة هجوم القوات السورية الحكومية المدعومة من أنقرة، في خطوة قد تُعرقل مسار السلام مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.



وتعهّد حزب العمال الكردستاني الذي أعلن العام الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، بأنه لن "يتخلى أبدًا" عن أكراد سوريا.



وقال القيادي في التنظيم مراد كارييلان لوكالة "فرات" للأنباء المقربة من حزب العمال "مهما كان الثمن، لن نترككم وحدكم أبدًا. نحن، الشعب الكردي بأكمله والحركة، سنفعل كل ما يلزم".



وفي الوقت نفسه، دعا "حزب المساواة وديموقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد وثالث أكبر كتلة برلمانية تركية والوسيط في المسار الذي أطلقته الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني، إلى تنظيم عدة تجمعات احتجاجية، بينها تجمع عند الحدود السورية في مدينة نصيبين، المقابلة لبلدة القامشلي السورية في شمال شرق البلاد، حيث تتعرض المنطقة لضغوط من دمشق.



ومن المقرر تنظيم تظاهرات أخرى في وقت لاحق أمام القنصليات السورية في أنقرة وإسطنبول.



لكن وزير الداخلية علي يرلي كايا حذّر من أنه لن يتسامح مع "أي استفزاز" من جانب هذه الحركات.



وقال للصحافيين "نحن نتابع عن كثب وبأقصى درجات الانتباه التطورات الأخيرة في سوريا وكل الأنشطة على طول حدودنا، وأؤكد مجددًا أننا لن نتسامح مع أي محاولة أو استفزاز أو عملية تلاعب بالرأي العام تهدف إلى تعكير سلام بلدنا".



