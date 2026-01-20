الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا

أخبار دولية
2026-01-20 | 08:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا

أعلنت الحركات والأحزاب الكردية في تركيا تضامنها مع "إخوتها" في سوريا في مواجهة هجوم القوات السورية الحكومية المدعومة من أنقرة، في خطوة قد تُعرقل مسار السلام مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتعهّد حزب العمال الكردستاني الذي أعلن العام الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، بأنه لن "يتخلى أبدًا" عن أكراد سوريا.

وقال القيادي في التنظيم مراد كارييلان لوكالة "فرات" للأنباء المقربة من حزب العمال "مهما كان الثمن، لن نترككم وحدكم أبدًا. نحن، الشعب الكردي بأكمله والحركة، سنفعل كل ما يلزم".

وفي الوقت نفسه، دعا "حزب المساواة وديموقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد وثالث أكبر كتلة برلمانية تركية والوسيط في المسار الذي أطلقته الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني، إلى تنظيم عدة تجمعات احتجاجية، بينها تجمع عند الحدود السورية في مدينة نصيبين، المقابلة لبلدة القامشلي السورية في شمال شرق البلاد، حيث تتعرض المنطقة لضغوط من دمشق.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات أخرى في وقت لاحق أمام القنصليات السورية في أنقرة وإسطنبول.

لكن وزير الداخلية علي يرلي كايا حذّر من أنه لن يتسامح مع "أي استفزاز" من جانب هذه الحركات.

وقال للصحافيين "نحن نتابع عن كثب وبأقصى درجات الانتباه التطورات الأخيرة في سوريا وكل الأنشطة على طول حدودنا، وأؤكد مجددًا أننا لن نتسامح مع أي محاولة أو استفزاز أو عملية تلاعب بالرأي العام تهدف إلى تعكير سلام بلدنا".

أخبار دولية

الكردية

تركيا

تضامنها

الأكراد

سوريا

LBCI التالي
وزارة الخارجية: رئيس الإمارات قبل الدعوة الأميركية للانضمام إلى مجلس السلام
وكالة الطاقة الذرية: محطة تشرنوبل فقدت جميع مصادر الكهرباء الخارجية اليوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

أ.ف.ب: تجمعات في جنوب شرق تركيا دعما للمقاتلين الأكراد في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
11:12

وزارة الدفاع السورية تعلن وقفا لإطلاق النار لأربعة أيام عقب تفاهم جديد مع الأكراد

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

الإدارة الذاتية الكردية: المرسوم الرئاسي حول حقوق الأكراد "لا يلبي طموحات الشعب السوري"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-12

حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:38

قطر: الحكومة السورية بحاجة إلى دعم لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
11:20

السلطة الفلسطينية تندد بعمليات الهدم داخل مقر الأونروا بالقدس الشرقية

LBCI
أخبار دولية
11:13

المبعوث الأميركي برّاك: دمشق مهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية

LBCI
أخبار دولية
10:42

مسؤول: النرويج لن تشارك في مجلس السلام الذي يشكله ترامب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

الدعم السريع والإمارات ترحبان بإعلان ترامب بشأن إنهاء حرب السودان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

لاريجاني إلتقى بري... هذه التفاصيل

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

LBCI
أخبار لبنان
03:10

مركز بحنس: هزة ليلاً بقوة 2.4 درجات في البقاع الغربي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More