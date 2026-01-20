وزارة الخارجية: رئيس الإمارات قبل الدعوة الأميركية للانضمام إلى مجلس السلام

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.



وجاء في البيان أن الإمارات تؤكد مجددًا استعدادها للمساهمة الفعالة في مهمة مجلس السلام "دعمًا لتعزيز التعاون والاستقرار والازدهار للجميع".