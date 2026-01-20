الجيش السوري يتهمّ قوات سوريا الديموقراطية بالانسحاب من مخيم الهول والأكراد ينفون

اتهم الجيش السوري قوات سوريا الديموقراطية بالانسحاب من مخيم الهول الواقع في محافظة الحسكة في شرق البلاد والذي يضمّ الآلاف من عائلات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية، وهو ما نفاه الأكراد.



وقال الجيش وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا إن "تنظيم قسد قام بترك حراسة مخيم الهول"، مضيفًا أنه "سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها".



وردًا على سؤال لفرانس برس، قال المتحدّث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد الشامي "ننفي انسحاب قواتنا من مخيم الهول"، مشيرًا إلى "اشتباكات حاليًا ضد فصائل دمشق في محيطه".