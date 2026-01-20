رئيسة وزراء الدنمارك تقول إن على أوروبا أن ترد إذا اندلعت حرب تجارية

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن أن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى الرد إذا اندلعت حرب تجارية، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعارض خططه للاستحواذ على غرينلاند.وقالت فريدريكسن أمام البرلمان الدنماركي خلال جلسة أسئلة وأجوبة "كأوروبا، إذا بدأ أي طرف حربًا تجارية ضدنا - وهو أمر لا أنصح به إطلاقًا - علينا بالطبع أن نرد. نحن مجبرون على ذلك". وأضافت "لم نسع يومًا إلى أي نزاع".