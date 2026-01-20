مسؤولة كردية: شخصيات إسرائيلية تتواصل معنا ومنفتحون على أي شكل من الدعم

أعلنت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية إلهام أحمد في حديث لصحافيين عن التواصل مع شخصيات اسرائيلية، مؤكدة ترحيب قواتها بتلقي دعم من "أي مصدر" كان، على وقع التصعيد مع دمشق.



وقالت أحمد خلال إيجاز صحافي عبر الانترنت، وفق ترجمة لتصريحاتها من اللغة الكردية، "هناك شخصيات معيّنة من الدولة الإسرائيلية منخرطة في اتصالات معنا وننتظر أي شكل من الدعم" مضيفة "منفتحون على تلقي الدعم... أيًا كان مصدره".



في سياق متصل، أكدت أحمد أن الاتفاق مع دمشق "لم يعد صالحًا" في الوقت الراهن، على ضوء تعثر المفاوضات وتبادل الاتهامات بشنّ هجمات عسكرية.



وأوضت أنه "نظرًا لعدم وجود وقف لإطلاق النار، مع مواصلة دمشق مهاجمة مناطقنا ورفضها الانخراط في حوار، فإن الاتفاق لم يعد صالحًا في الوقت الراهن".