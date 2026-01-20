السعودية تندد بهدم إسرائيل مباني للأونروا في القدس الشرقية

نددت السعودية بهدم إسرائيل مباني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة دعمها للهيئة التابعة للأمم المتحدة.



وقالت الخارجية السعودية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات هدم مبان تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة".



وأكدت المملكة "دعمها لوكالة الاونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق".