بارو: فرنسا تدعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

2026-01-20 | 17:37
بارو: فرنسا تدعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
بارو: فرنسا تدعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء أن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصيف الماضي مع اشتداد الخلاف على مستقبل غرينلاند.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أخرى على بعض الدول الأوروبية لحين السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على الجزيرة التابعة للدنمرك.

وقال بارو أمام البرلمان: "التهديد بالرسوم الجمركية يستخدم وسيلة ابتزاز للحصول على تنازلات غير مبررة"، مضيفا أن المفوضية الأوروبية لديها "أدوات قوية جدا" للرد على تهديد ترامب.

ويدرس البرلمان الأوروبي تعليق تنفيذ اتفاق التجارة احتجاجا على تهديد ترامب بالسيطرة على غرينلاند.

فرنسا

تعليق

اتفاق

التجارة

الاتحاد

الأوروبي

وأميركا

دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة
السعودية تندد بهدم إسرائيل مباني للأونروا في القدس الشرقية
LBCI السابق

