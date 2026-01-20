الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
-1
o
الجنوب
10
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
-1
o
الجنوب
10
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة
أخبار دولية
2026-01-20 | 17:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد سيكون أمامها بموجبه أربعة أيام للاتفاق على خطة للاندماج العملي لمحافظة الحسكة بشمال شرق البلاد.
وrhgj الرئاسة في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تم الاتفاق على منح قسد (قوات سوريا الديمقراطية) مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا".
ولم يصدر أي تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية. وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الأحد، لكن التوتر مستمر منذئذ.
أخبار دولية
سوريا
الديمقراطية
للموافقة
اندماج
محافظة
الحسكة
التالي
مسؤول: النرويج لن تشارك في مجلس السلام الذي يشكله ترامب
بارو: فرنسا تدعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:26
الرئاسة السورية تمنح القوات الكردية 4 أيام للموافقة على خطة دمج الحسكة
آخر الأخبار
17:26
الرئاسة السورية تمنح القوات الكردية 4 أيام للموافقة على خطة دمج الحسكة
0
أخبار دولية
2025-12-22
تركيا: لا يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية لديها نية للمضي في الاندماج مع دمشق
أخبار دولية
2025-12-22
تركيا: لا يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية لديها نية للمضي في الاندماج مع دمشق
0
آخر الأخبار
2026-01-19
أردوغان: يجب تنفيذ متطلبات الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية ويجب تنفيذ الاندماج سريعا
آخر الأخبار
2026-01-19
أردوغان: يجب تنفيذ متطلبات الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية ويجب تنفيذ الاندماج سريعا
0
أخبار دولية
2025-12-06
وزير الخارجية التركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تبدي نية للالتزام باتفاق الاندماج مع الدولة
أخبار دولية
2025-12-06
وزير الخارجية التركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تبدي نية للالتزام باتفاق الاندماج مع الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
21:25
رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
أخبار دولية
21:25
رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
0
أخبار دولية
21:18
الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية
أخبار دولية
21:18
الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية
0
أخبار دولية
20:49
ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا
أخبار دولية
20:49
ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا
0
أخبار دولية
20:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
20:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-01-16
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
2026-01-16
إليكم جدول أسعار المحروقات..
0
تقارير نشرة الاخبار
20:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
20:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
خبر عاجل
2025-12-30
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
2025-12-30
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
0
آخر الأخبار
17:26
الرئاسة السورية تمنح القوات الكردية 4 أيام للموافقة على خطة دمج الحسكة
آخر الأخبار
17:26
الرئاسة السورية تمنح القوات الكردية 4 أيام للموافقة على خطة دمج الحسكة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
20:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
20:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
20:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
20:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
20:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
20:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
20:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
0
أخبار دولية
20:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
20:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
20:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
0
مقدمة نشرة الاخبار
20:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
20:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
09:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
09:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
2
اقتصاد
09:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
08:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
08:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
4
أخبار دولية
08:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
08:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
5
خبر عاجل
18:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
18:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
6
خبر عاجل
20:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
20:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
7
خبر عاجل
09:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
09:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
8
أخبار لبنان
22:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
أخبار لبنان
22:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More