دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد سيكون أمامها بموجبه أربعة أيام للاتفاق على خطة للاندماج العملي لمحافظة الحسكة بشمال شرق البلاد.



وrhgj الرئاسة في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تم الاتفاق على منح قسد (قوات سوريا الديمقراطية) مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا".



ولم يصدر أي تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية. وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الأحد، لكن التوتر مستمر منذئذ.