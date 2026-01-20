الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة

أخبار دولية
2026-01-20 | 17:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد سيكون أمامها بموجبه أربعة أيام للاتفاق على خطة للاندماج العملي لمحافظة الحسكة بشمال شرق البلاد.

وrhgj الرئاسة في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تم الاتفاق على منح قسد (قوات سوريا الديمقراطية) مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا".

ولم يصدر أي تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية. وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الأحد، لكن التوتر مستمر منذئذ.

أخبار دولية

سوريا

الديمقراطية

للموافقة

اندماج

محافظة

الحسكة

LBCI التالي
مسؤول: النرويج لن تشارك في مجلس السلام الذي يشكله ترامب
بارو: فرنسا تدعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:26

الرئاسة السورية تمنح القوات الكردية 4 أيام للموافقة على خطة دمج الحسكة

LBCI
أخبار دولية
2025-12-22

تركيا: لا يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية لديها نية للمضي في الاندماج مع دمشق

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-19

أردوغان: يجب تنفيذ متطلبات الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية ويجب تنفيذ الاندماج سريعا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-06

وزير الخارجية التركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تبدي نية للالتزام باتفاق الاندماج مع الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
21:25

رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

LBCI
أخبار دولية
21:18

الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية

LBCI
أخبار دولية
20:49

ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا

LBCI
أخبار دولية
20:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-01-16

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
خبر عاجل
2025-12-30

الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!

LBCI
آخر الأخبار
17:26

الرئاسة السورية تمنح القوات الكردية 4 أيام للموافقة على خطة دمج الحسكة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
20:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
20:27

مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
09:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
09:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
08:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
08:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
18:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
20:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
خبر عاجل
09:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
22:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More