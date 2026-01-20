مسؤول: النرويج لن تشارك في مجلس السلام الذي يشكله ترامب

أعلن نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتزفيلد كرافيك لصحيفة أفتنبوستن أن النرويج لن تشارك في مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مجلس السلام" بالطريقة التي تعرض بها الخطة حاليًا.ووفقًا لنسخة من رسالة ومسودة ميثاق اطلعت عليها رويترز، فإن المجلس سيرأسه ترامب مدى الحياة وسيبدأ بتناول أزمة الصراع في غزة ثم يتم توسيع نطاق عمله للتعامل مع صراعات أخرى.