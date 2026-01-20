الأخبار
المبعوث الأميركي برّاك: دمشق مهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية
أخبار دولية
2026-01-20 | 18:13
مشاهدات عالية
المبعوث الأميركي برّاك: دمشق مهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية
أكد المبعوث الأميركي توم برّاك أن دمشق الآن عازمة ومهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية ومعسكراته في سوريا.
وذكر في منشور على منصة "إكس"، "أكبر فرصة للأكراد في سوريا الآن تكمن في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع".
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
17:46
آخر الأخبار
المبعوث الأميركي لسوريا توماس براك: أعظم فرصة للأكراد هي تحت قيادة الحكومة الجديدة بقيادة الشرع ودمشق الآن مستعدة ومؤهلة لتولي المسؤوليات الأمنية بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز ومعسكرات الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2025-12-13
آخر الأخبار
المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك: نؤكد التزامنا بمواصلة هزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين
أخبار دولية
2025-12-10
أخبار دولية
ماسك: لا أفكر في تولي المسؤولية عن إدارة الكفاءة الحكومية مرة أخرى
خبر عاجل
2025-11-01
خبر عاجل
المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل
أخبار دولية
21:25
أخبار دولية
رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
أخبار دولية
21:18
أخبار دولية
الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية
أخبار دولية
20:49
أخبار دولية
ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا
أخبار دولية
20:39
أخبار دولية
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-19
تقارير نشرة الاخبار
تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان
منوعات
19:18
منوعات
خلاف عائلة بيكهام إلى العلن... بروكلين يواجه والديه علنًا: "لا أريد المصالحة مع عائلتي"
أخبار دولية
19:29
أخبار دولية
ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"
أخبار دولية
15:11
أخبار دولية
الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
20:48
تقارير نشرة الاخبار
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تقارير نشرة الاخبار
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
20:43
تقارير نشرة الاخبار
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
20:43
تقارير نشرة الاخبار
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
20:42
تقارير نشرة الاخبار
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
20:40
تقارير نشرة الاخبار
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
أخبار دولية
20:39
أخبار دولية
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
20:36
تقارير نشرة الاخبار
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
مقدمة نشرة الاخبار
20:27
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
حال الطقس
09:03
حال الطقس
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
اقتصاد
09:06
اقتصاد
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار دولية
08:17
أخبار دولية
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
08:06
أخبار دولية
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
خبر عاجل
18:13
خبر عاجل
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
20:08
خبر عاجل
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
09:26
خبر عاجل
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
أخبار لبنان
22:58
أخبار لبنان
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
