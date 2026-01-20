المبعوث الأميركي برّاك: دمشق مهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية

أكد المبعوث الأميركي توم برّاك أن دمشق الآن عازمة ومهيأة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية ومعسكراته في سوريا.



وذكر في منشور على منصة "إكس"، "أكبر فرصة للأكراد في سوريا الآن تكمن في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع".