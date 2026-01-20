السلطة الفلسطينية تندد بعمليات الهدم داخل مقر الأونروا بالقدس الشرقية

نددت السلطة الفلسطينية بعمليات الهدم التي تقوم بها اسرائيل داخل مقر وكالة الاونروا في القدس الشرقية المحتلة.



وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان من "خطورة هذا التصعيد المتعمد ضد الأونروا، والذي يأتي في سياق استهداف ممنهج لدورها وولايتها الأممية، ومحاولة تقويض نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم".



ودعت "الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لضمان احترام امتيازات المنظمة الدولية وحصاناتها، ووقف هذه الانتهاكات فورًا".