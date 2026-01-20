رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

تلقى رئيس مجلس الوزراء العلراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية احمد الشرع.



وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها.



وأكد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشددًا على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.



من جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن.



وأشار إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.