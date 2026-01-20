ترامب: يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه "يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار" ردا على سؤال عن خططه لإنشاء ما يُسمى "مجلس السلام" الذي أثار قلق خبراء دوليين.



وقال ترامب لصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "الأمم المتحدة ليست مفيدة للغاية. أنا من أشد المعجبين بإمكاناتها، لكنها لم ترتق إلى مستوى هذه الإمكانات قط".



وأضاف: "أعتقد أنه يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار لأن إمكاناتها هائلة".