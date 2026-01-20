الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي

أخبار دولية
2026-01-20 | 16:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيتوصلان إلى اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند يرضي الطرفين.

وذكر ترامب في وقت سابق من اليوم إنه "لن يتراجع" عن هدفه الخاص بالسيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقال: "أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية"، مضيفا أن الحلف لن يكون قويا جدا بدون الولايات المتحدة.

أخبار دولية

معلقا

غرينلاند:

سنعمل

سيسعد

أميركا

الأطلسي

ترامب: يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

فرنسا: نعمل مع الحلفاء على خطة في حال نفذت أميركا تهديدها ضد غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

كوستا: حلف الأطلسي هو الجهة المناسبة للتعامل مع مخاوف أميركا الأمنية في غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-16

ترامب: نتحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-03

الكرملين: انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ "مسألة أساسية" في المحادثات بين واشنطن وموسكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:37

ترامب: يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار

LBCI
أخبار دولية
14:25

رئيس حكومة العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

LBCI
أخبار دولية
14:18

الرئيس الأوكراني: أكثر من مليون منزل بدون كهرباء في كييف بعد ضربات روسية

LBCI
أخبار دولية
13:49

ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

زيلنسكي: اتفقنا مع ترامب على أن نحصل على ضمانات أمنية قوية ونرغب بشدة في أن تدوم هذه الضمانات لفترة طويلة

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
حال الطقس
2026-01-18

ماذا في خريطة الطقس في الايام المقبلة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:27

مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More