ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيتوصلان إلى اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند يرضي الطرفين.



وذكر ترامب في وقت سابق من اليوم إنه "لن يتراجع" عن هدفه الخاص بالسيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.



وقال: "أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية"، مضيفا أن الحلف لن يكون قويا جدا بدون الولايات المتحدة.