البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

أعلن البيت الأبيض أن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطرت للعودة إلى قاعدة أندروز الجوية التي أقلعت منها مساء الثلاثاء بسبب "عطل كهربائي بسيط"، بعد وقت قصير من توجهها إلى سويسرا.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" عادت إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في إجراء احترازي، حيث سينتقل ترامب ومرافقوه إلى طائرة أخرى لمواصلة رحلتهم لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

