ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحلته إلى منتدى دافوس ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، بعد أن أجبر عطل كهربائي "بسيط" طائرته الرئاسية على العودة إلى قاعدتها الجوية.



واستبدل ترامب ومرافقوه طائرتهم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، ثم أقلعوا مجددا بُعيد منتصف الليل (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، أي بعد نحو ساعتين ونصف ساعة من الإقلاع الأول.



وكانت طائرة الرئاسة الأميركية "اير فورس وان" التي كانت تقله في البداية اضطرت إلى الهبوط بعد حوالى 90 دقيقة من الطيران بسبب "عطل كهربائي بسيط"، وفق البيت الأبيض.