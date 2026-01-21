واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي

أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها احتجزت ناقلة نفط في الكاريبي، هي سابع سفينة يتم احتجازها منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض حصار لمنع السفن الخاضعة للعقوبات من التوجّه إلى فنزويلا أو مغادرتها.



وجاء في منشور للقيادة الجنوبية الأميركية على منصة إكس أن السفينة "ساغيتا" كانت "تتحدى الحصار الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات" وقد تم احتجازها "من دون أي حوادث".



وأرفقت القيادة الجنوبية منشورها الذي جاء فيه "إن النفط الوحيد الذي سيغادر فنزويلا هو ذلك المنسّق بشكل صحيح وقانوني"، بمقطع فيديو للسفينة من الجو.



وبين السفن السبع المحتجزة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي فرض الحصار في كانون الأول، ناقلة مرتبطة بروسيا احتجزتها الولايات المتحدة في شمال المحيط الأطلسي في وقت سابق من الشهر الحالي بعد عملية مطاردة أثناء توجهها إلى فنزويلا من دون أن تحمل أي شحنة.



وتنشر واشنطن قوة بحرية ضخمة في الكاريبي، وتوجّه ضربات لزوارق تقول إنها تُستخدم في تهريب المخدرات، كما تحتجز ناقلات نفط.



وفي الثالث من كانون الثاني، نفّذت قوات أميركية خاصة عملية خاطفة في كراكاس أفضت إلى إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.



ويشدّد ترامب على أن النفط الفنزويلي بات تحت سيطرة واشنطن، معلنا أنه صادر بالفعل كميات وباعها.



وتنفي السلطات الفنزويلية ذلك وتقول إن نفط البلاد ما زال تحت سيطرتها وإن شركة النفط الفنزويلية العامة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المبيعات النفطية.