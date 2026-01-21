فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن بلادها تلقت 300 مليون دولار من صفقة بيع نفط خام إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستستخدمها لدعم العملة الوطنية البوليفار التي تشهد تدهورا مستمرا.



وأوضحت رودريغيز التي خلفت نيكولاس مادورو بعد إلقاء الجيش الأميركي القبض عليه في 3 كانون الثاني، أن الشريحة الأولى التي تم استلامها من صفقة بيع اجمالية أجرتها واشنطن بقيمة 500 مليون دولار ستستثمر "لتحقيق الاستقرار" في سوق الصرف الأجنبي "لحماية دخل العمال وقدرتهم الشرائية".



وأعلنت واشنطن في نهاية الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسط في "صفقة طاقة تاريخية" من شأنها "أن تفيد الشعبين الأميركي والفنزويلي".



وأصبح النقد الأجنبي عنصرا حيويا للاقتصاد الفنزويلي منذ عام 2018، عندما أصبح البوليفار بلا قيمة تقريبا وحل الدولار الأميركي مكانه في التعاملات بين الفنزويليين.



ومنذ ذلك الحين تعايش الدولار مع البوليفار، لكن شح الدولار في القطاع المصرفي الرسمي بسبب الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي منذ ست سنوات أدى إلى ارتفاع هائل في قيمته في السوق السوداء.



وأكدت رودريغيز الجمعة ضخ عملات أجنبية جديدة، قائلة: "ستصل هذه العملات إلى البنوك الخاصة وهي مخصصة لآلية سوق الصرف الأجنبي. يجب علينا ضمان إدارة فاعلة للعملة".